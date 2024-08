Luan Santana apresenta ‘Clone’, a primeira faixa do DVD ‘Luan ao Vivo na Lua’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/08/2024 - 19:03 Para compartilhar:

Nesta quinta-feira, 22 de agosto, Luan Santana traz aos seus fãs a primeira faixa de seu novo DVD “Luan ao Vivo na Lua”. A música intitulada “Clone” estará disponível em todas as plataformas digitais nesta quinta, a partir das 21h, e marca o início de um projeto inovador e grandioso na carreira do artista. Já o Vídeo oficial no Youtube chega dia 23, ao meio dia. A canção chega ainda envolta de simbologias e com aquele toque de sucesso que só os lançamentos do astro sinalizam.

CLONE – no dicionário, conjunto de células geneticamente idênticas à célula original da qual deriva.

Na Ciência, é um processo que pode ser definido, simplificadamente, como a produção de cópias de outro indivíduo, tanto de forma natural (gêmeos univitelinos com o mesmo DNA), como de forma artificial de reprodução feita em laboratório.

O foco do nosso texto, no entanto, é o CLONE música, lançada dia 22 de agosto, mês de aniversário de carreira de Luan, sendo já na data um número que se repete, numa noite de Lua cheia. De forma também reproduzida, o satélite em questão foi criado por Luan Santana para gravar o seu novo DVD.

Na numerologia, 22 representa o trabalho e a construção, o otimismo e o poder. No alfabeto hebraico, são 22 as letras (blocos de construção usados para registar a Palavra de Deus no Antigo Testamento), exprimindo a linguagem humana e a plenitude divina.

Da religião à ciência, passando pela numerologia, o 22 está também intimamente ligado ao conceito de luz na criação e, ao se associar à palavra CLONE, podemos aumentar esse sentido. Se há uma harmonia matemática neste resultado, CLONE simboliza, na música, o novo trabalho de Luan Santana, numa fase da vida pessoal em que ele será pai em breve. Cabe aí um adendo a tanta análise.

Como cita a letra:

“… Agarra o amor

E não deixa escapar

Só pra garantir

Vou passando aqui

Até você me agarrar

Pensa nos ‘fio bonito’

Que a gente vai dar

Eu vou soltar foguete

Se sair seu clone

‘Cê entra com a beleza

E eu com sobrenome…”

Enfim, com composição coletiva de Paulo Pires, Leo Sagga, Ray Antonio, Guilherme Ferraz, Diego Ferrari e Everton Matos, CLONE descreve uma relação amorosa que é aprovada por toda a família, destacando a vontade de criar uma vida a dois, refletindo o desejo de um filho.

A estreia de “Clone” antecipa o que os fãs podem esperar do DVD “Luan ao Vivo na Lua”: um trabalho repleto de hits inéditos e produção impecável de Luan Santana, que mais uma vez leva sua música a novos patamares. Agora, em uma experiência cinematográfica e imersiva. Aliás, o céu não é mais o limite! Arrisque-se no clonar!