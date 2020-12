Luan recebe o terceiro amarelo e não enfrenta o Red Bull Bragantino Volante recebeu a advertência na segunda etapa após entrada forte em Yago Felipe. Jogador vem sendo peça importante no esquema do técnico Fernando Diniz

O São Paulo terá um desfalque certo para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Luan recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrentará o Red Bull Bragantino, na quarta-feira (06), pela 28ª rodada.

O camisa 13 recebeu a advertência após uma forte entrada no meia Yago Felipe, do Fluminense. Logo em seguida, ele foi substituído por Fernando Diniz que optou por não correr riscos de ter o atleta expulso.

Em seu lugar, a comissão técnica do Tricolor pode optar por Tchê Tchê ou Hernanes. O primeiro larga na frente por ser mais utilizado por Diniz na temporada, enquanto o experiente meia tem características mais defensivas.

O São Paulo se prepara para enfrentar o Grêmio, na próxima quarta-feira (30), pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. O Tricolor perdeu o jogo de ida por 1 a 0, em Porto Alegre e tem que vencer para continuar vivo em busca do título inédito.

