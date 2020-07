Luan Peres pede permanência de Lucas Veríssimo no Santos Após empate por 1 a 1 contra o Santo André, zagueiro disse saber de "boatos" sobre saída do companheiro, mas gostaria que ele ficasse no Peixe

A dupla de zaga do Santos desta quinta-feira, no empate por 1 a 1 com o Santo André, pela 11ª rodada do Paulistão, foi composta por Lucas Veríssimo e Luan Peres e, se dependesse do camisa 14, seu companheiro deveria permanecer no clube.

– Lucas Veríssimo é um grande amigo, faria grande falta. É um excelente jogador, um amigo. Seria perda muito grande, mas sei de nada, só de boatos. Que faça o melhor para ele. Espero que continue na zaga comigo – disse na saída de campo nesta noite.

O “boato” a que ele se refere é uma suposta proposta de 7 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões) do Benfica, do técnico Jorge Jesus. Além disso, ele também é alvo de outros clubes da Europa, caso do Watford, da Inglaterra. O treinador Jesualdo Ferreira disse desconhecer a investida.

Além de ter falado de Veríssimo, Luan Peres também avaliou o jogo que resultou no empate por 1 a 1 na Vila. Carlos Sánchez foi expulso ainda no primeiro tempo, mas Soteldo conseguiu arrancar um empate.

– Estávamos bem na partida e um ponto forte deles é a bola parada. Infelizmente tomamos um gol assim e depois ainda com um a menos… A volta da pré-temporada é complicada, a gente sofreu bastante. No segundo tempo, mantivemos a posse, conseguimos ir para cima, mas eles tinham espaços no contra-ataque – finalizou.

O Santos volta a campo neste domingo, às 16h, contra o Novorizontino, fora de casa. O Peixe é o primeiro colocado do grupo A, com 16 pontos conquistados, e está a um passo da classificação para as quartas de final do Paulista.

