Luan Peres é mais um problema do Peixe para o duelo contra o Botafogo Zagueiro torceu o tornozelo esquerdo na partida contra o Boca Juniors e não deve jogar domingo contra o time carioca. Cuca tem outros desfalques para o duelo

O Santos pode ganhar mais uma baixa para o jogo contra o Botafogo. O zagueiro Luan Peres torceu o tornozelo esquerdo na partida contra o Boca Juniors, na última quarta-feira, não treinou nesta sexta e é dúvida para os próximos jogos da equipe.

O técnico Cuca já sabe que terá outros quatro desfalques certos para a partida: João Paulo e Alison suspensos, além de John e Wagner Leonardo, ambos diagnosticados com Covid-19. O treinador santista ainda não definiu se poupará titulares para o confronto.

Sem os dois goleiros, Vladimir voltará a ser titular do Santos depois de mais de cinco meses. O atleta se machucou ainda no começo do Brasileirão e retornou nas últimas semanas.

Santos e Botafogo se enfrentam neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro. O Peixe ocupa a nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos conquistados. Os cariocas estão em 19º, na zona de rebaixamento, com 23 pontos.

