Luan Peres destaca experiência internacional para ajudar o Santos: ‘Jogo onde precisar’

Sexto reforço da janela de transferências, o Santos apresentou nesta quinta-feira o zagueiro Luan Peres para a disputa desta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Apresentado pelo ex-jogador Lima, o jogador resgatou a sua identificação com o clube e disse que chega com mais bagagem para ajudar o grupo no objetivo do retorno à Série A.

“Desde que abriu janela de negociações, eu demonstrei interesse de que queria retornar para o Santos. Teve um momento em que parecia que as coisas não iam dar certo e surgiram propostas de times da Série A. Mas houve uma reviravolta e conseguimos fechar”, afirmou Luan que defendeu o Santos entre os anos de 2019 e 2021 e foi vice-campeão da Libertadores.

Com passagens pela França (Olympique de Marselha) e pelo futebol da Turquia (Fenerbahce), o defensor afirmou que tem muito a colaborar com o grupo. “Chego mais experiente, sem dúvida. Trabalhei com grandes treinadores e atuei ao lado de muita gente boa”, afirmou o jogador que citou Jorge Sampaoli, Jorge Jesus e ainda José Mourinho como referências em sua passagem pela Europa.

Em relação ao Santos, Luan disse já estar ambientado. Em conversa com Fábio Carille, o atleta até se prontificou a jogar. “Desde a pré-temporada venho treinando. Ritmo de jogo é o que falta, mas estou bem nos treinamentos. Disse a ele (Carille) que estava retomando a forma física, mas estou à disposição”.

Zagueiro de origem, Luan disse estar preparado para as cobranças da torcida e até possíveis comparações com sua primeira passagem pelo clube. Em um discurso direto, ele afirmou que chega para atuar onde o treinador determinar.

“Estou apto a fazer a função que o técnico quiser: zagueiro, lateral, terceiro zagueiro. O foco é subir para a primeira divisão novamente. Indiferente para mim sobre posição. Hoje sou um Luan mais evoluído, com mais bagagem. Tem uma expectativa pelo que eu fiz na primeira passagem. Trabalhei em um grupo que brigava por títulos. Mas o momento é outro agora e temos tudo para conseguir o objetivo”, disse.

Vice-líder da Série B, o Santos contabiliza 43 pontos e está na cola do Novorizontino, dono do primeiro posto na tabela (44). Na rodada deste final de semana, a equipe entra em campo no domingo e recebe o América-MG na Vila Belmiro.