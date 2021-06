Luan Peres cumprirá suspensão e Santos terá problema contra o Fluminense Zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 0 a 0 contra o Juventude e defensores à disposição do técnico Fernando Diniz atuam pelo lado direito da zaga

O zagueiro Luan Peres vai desfalcar o Santos na partida da próxima quinta, às 19 horas, diante do Fluminense, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática diante do clube carioca.

Curiosamente, Luan Peres é o jogador com mais partidas pelo Peixe na atual temporada. Ele esteve em campo em 22 dos 27 jogos da equipe na temporada.

Com a ausência de Luan Peres, o técnico Fernando Diniz pode ter um problema para escalar a equipe para o jogo contra o Fluminense. Os três zagueiros que estavam no banco contra o Juventude atuam pelo lado direito da defesa: Danilo Boza, Kaiky Fernandes e Robson Reis. O único zagueiro do elenco que atua pela esquerda é Alex, que não está sendo relacionado.

Em compensação, Fernando Diniz deve ter a volta do atacante Lucas Braga, que está em fase final de recuperação de uma lesão muscular e desfalcou o Peixe nas últimas partidas.

