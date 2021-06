Luan Peres comemora vitória e valoriza equipe do Santos: “Trabalho é bem feito” Peixe venceu o Cianorte por 2 a 0 encaminhou vaga na Copa do Brasil

O Santos bateu o Cianorte, fora de casa, por 2 a 0, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Com o triunfo, a equipe santista pode perder por um gol de diferença que ainda assim avança de fase. A partida de volta está marcada para terça-feira (8), na Vila Belmiro, às 16h30.

O zagueiro Luan Peres, em entrevista ao SporTV, após a vitória, comentou sobre a atuação da equipe.

– O time inteiro ajuda na marcação e no ataque. Os zagueiros ajudam na armação, principalmente com o Diniz. Fui feliz ajudando no primeiro gol. Isso é uma equipe, hoje aparecemos mais na armação do que na marcação. Eles só tiveram um contra-ataque. Todos ajudam a atacar e todos ajudam a defender. Mesmo com as condições do gramado, ficamos felizes por essa vitória nesse campo.

O camisa 14 também lembrou da partida contra o Bahia, no último sábado, em que o Alvinegro perdeu o jogo em oito minutos da segunda etapa.

– Conversamos no intervalo sobre não entrar como foi contra o Bahia no 2° tempo, com um apagão, levamos 3 gols em sete minutos. Com isso, perdemos o jogo ali. Entramos mais focados, com muito mais vontade, mais ligados. Aprendemos com os erros e vamos seguir trabalhando. Trabalho é bem feito. Tem tudo para embalar.

Antes do duelo na Copa do Brasil, o Peixe tem compromisso pela segunda rodada do Brasileirão, no próximo sábado, às 21 horas, contra o Ceará. Antes marcado para 19 horas, o horário foi alterado por solicitação da TNT.

