Luan pede desculpas à torcida do Palmeiras por expulsão contra o Grêmio: ‘Reconheço meu erro’ Zagueiro usou seu perfil no Instagram também para pedir perdão a Diego Souza, vítima da cotovelada cometida no segundo tempo da ida da final, e à comissão técnica do Verdão

Após a partida de ida da final da Copa do Brasil, que terminou com vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Grêmio, em Porto Alegre, o zagueiro Luan usou suas redes sociais para se desculpar pela expulsão provocada por uma cotovelada que deu em Diego Souza. O lance ocorreu no início do segundo tempo da disputa.

– Reitero aqui minhas sinceras desculpas ao meu amigo Diego Souza pela cotovelada hoje, como já fiz pessoalmente. Às vezes, dentro de campo, acontecem coisas inexplicáveis e reconheço meu erro. Também peço desculpas e agradeço aos meus companheiros, comissão técnica e à torcida do Palmeiras – publicou o defensor.

Mensagem de Luan nos stories (Foto: Reprodução/Instagram)

Em uma jogada dominada, na qual o palmeirense tinha o controle da bola, ele, com o cotovelo, acertou o rosto do camisa 29 gremista, a quem também direcionou o pedido de perdão. Árbitro e bandeira discutiram a infração e decidiram pela expulsão imediata de Luan.

Sem o camisa 13, o Palmeiras faz a segunda partida da final da Copa do Brasil no próximo domingo, às 18h, no Allianz Parque. Antes disso, enfrenta o Corinthians, em Itaquera, na quarta, às 19h, na estreia do Paulistão.

