Luan participa de parte do treino, mas ainda é dúvida no São Paulo Volante sentiu dores musculares na última segunda-feira e presença como titular é incerta para o duelo diante do Ceará. Caso não jogue, Tchê Tchê deve ser o seu substituto

O volante Luan é dúvida no São Paulo para encarar o Ceará, nesta quarta-feira (10), às 21h, no Morumbi. Em treino realizado à tarde no estádio são-paulino, o jogador participou de parte do treinamento. Ele vem se queixando de dores musculares desde a última segunda-feira.

Caso não atue, Tchê Tchê deve entrar em seu lugar. No ataque, Pablo será o substituto de Brenner, vendido ao FC Cincinatti, dos Estados Unidos. O São Paulo tentará sua primeira vitória neste ano. Até aqui, foram seis jogos, com quatro derrotas e dois empates.

Com isso, um provável time tem: Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan (Tchê Tchê), Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Pablo. Quem comandará o time é o técnico interino Marcos Vizolli, que vem dando os treinamentos desde a saída de Fernando Diniz.

Atualmente, o São Paulo é o quarto colocado, com 58 pontos, oito a menos que o líder Internacional.

🏠🏟 O elenco treinará no Morumbi nesta tarde.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/7VzMUUSypQ — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 9, 2021

