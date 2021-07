Luan Freitas volta após quatro meses, é o capitão do Fluminense e celebra: ‘Muito feliz’ Jogador sofreu uma lesão no quinto metatarso do pé esquerdo na estreia do Estadual e teve que ser submetido a uma cirurgia

Uma temporada que tinha tudo para ser promissora começou de forma negativa para o zagueiro Luan Freitas. Titular na estreia do Campeonato Carioca, contra o Resende, em março, o jovem de 20 anos sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo e teve que ser submetido a uma cirurgia. Desde então, passou os últimos quatro meses em recuperação e voltou aos gramados nesta quinta-feira, na vitória tricolor por 1 a 0 sobre o Corinthians pelo Brasileirão de Aspirantes.

+ Lembra de todos? Veja os últimos uniformes lançados pelo Fluminense

– Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela minha volta. Depois, ao departamento médico do Fluminense, que me ajudou a ter uma recuperação muito boa. E também devo agradecer aos meus companheiros, que se dedicaram muito nesse jogo em que graças a Deus conseguimos conquistar uma importante vitória. Estou muito feliz – afirmou, ao site oficial do clube.

Mesmo com idade para atuar pelo Sub-20, Luan foi incorporado ao time de aspirantes na última temporada. Ele chegou a treinar com os profissionais e era uma das alternativas da zaga. Atualmente o elenco principal conta com Nino, Luccas Claro, Matheus Ferraz e os recém-chegados David Braz e Manoel.

Veja a tabela do Brasileirão

E MAIS:

Luan Freitas tem contrato com o Fluminense até novembro de 2022 e multa de 20 milhões de euros (cerca de R$ 118 milhões na cotação atual).

– Pude ser escolhido pelo professor Ailton como capitão da equipe para esta partida. Mas todo mundo tem um papel muito importante nessa equipe. Eu sou mais um para somar e ajudar o Fluminense em busca das vitórias – concluiu.

E MAIS:

Veja também