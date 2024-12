Luan Estilizado encerra 2024 com lançamento de EP ‘Evento do Ano’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/12/2024 - 15:11 Para compartilhar:

Luan Estilizado chega ao final de 2024 celebrando um ano repleto de conquistas na carreira. Após uma agenda de shows lotados em diversas cidades do Brasil e o sucesso do projeto À Vontade, o cantor e compositor lança nesta sexta-feira, 6, o EP “Evento do Ano” em todas as plataformas digitais.

Com quatro faixas inéditas — “Evento do Ano”, “Jogo Sexual” (com participação de Heitor Costa), “Deixa Ir” e “Um do Outro” — o lançamento marca mais um passo importante na trajetória do artista, que conta em sua discografia com outros EPs bem-sucedidos como “Tá Faltando Eu”, de 2020, e “No Meu Lugar”, lançado em dois volumes em 2022 e 2023.

No novo EP, Luan Estilizado explora temas que transitam entre o amor, o desapego e a reconciliação, sempre com a autenticidade que marca seu trabalho. Com mais este lançamento, Luan Estilizado encerra o ano de forma marcante e reafirma seu compromisso com a valorização da cultura nordestina.

“Quero que todos vocês curtam bastante, são quatro canções inéditas feitas com muito carinho!”, diz Luan, que reforça no EP a presença da sanfona, instrumento que simboliza suas raízes nordestinas e dá um toque especial à produção. Com mais de 1,1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, Luan Estilizado se consolida como um dos grandes nomes do forró moderno, expandindo seu alcance para além da região Nordeste e conquistando fãs por todo o país.

O cantor também foi destaque em 2024 com o projeto À Vontade, ao lado de Zezo Potiguar e Raí Saia Rodada. A turnê percorreu diversas cidades brasileiras, com shows que reuniram milhares de pessoas em uma celebração vibrante da música nordestina. Além disso, o álbum ao vivo do trio, com 27 faixas, segue como um sucesso nas plataformas digitais, apresentando versões inéditas de clássicos e reafirmando a força do forró no cenário nacional.