Luan Dias ainda é dúvida e atacante volta ao Guarani para duelo direto na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/10/2024 - 15:00 Para compartilhar:

Lutando para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani já está totalmente focado em seu próximo adversário: o Ituano. O técnico Allan Aal ainda não sabe se poderá contar com Luan Dias, seu jogador mais criativo, e tem outros dois desfalques certos e um retorno.

Desfalque no último jogo por conta de uma lesão no joelho, o meia Luan Dias será reavaliado. Exames da última semana descartaram uma lesão grave, mas novos exames serão realizados para saber a evolução do quadro clínico. No empate sem gols com o Avaí, na segunda-feira, Estevão, jogador emprestado pelo Internacional, foi titular.

No ataque, Airton e Marlon Douglas seguem no departamento médico e não estarão à disposição para o duelo direto. A boa notícia é que Reinaldo, que cumpriu suspensão, está de volta, mas deve ficar como opção no banco de reservas.

O Guarani ocupa a lanterna (20º), com 25 pontos. O duelo com o Ituano, 19º com 28, será realizado no sábado, às 17h, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela 30ª rodada. Depois, ainda pega Botafogo-SP (32 pontos), CRB (30) e Ponte Preta (32), somando quatro confrontos diretos em 15 dias.