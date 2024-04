Luan crê na virada e aposta na força da torcida do Palmeiras após derrota na Vila Belmiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/03/2024 - 21:03 Para compartilhar:

O Palmeiras enfrentou o Santos neste domingo, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista, e foi derrotado por 1 a 0, perdendo também sua invencibilidade no Estadual. Otero anotou o único gol do jogo. O alviverde agora precisa vencer por dois gols de diferença no próximo domingo, no Allianz Parque, para ficar com o título sem a necessidade de pênaltis.

Após o revés, o zagueiro Luan analisou as dificuldades sofridas pelo time alviverde e acredita que a equipe pode reverter o resultado diante de seu torcedor, a exemplo do que o time fez no passado – quando foi campeão em 2022 e 2023, o Palmeiras perdeu os primeiros jogos das decisões para São Paulo e Água Santa, mas conseguiu vencer os duelos em casa para ficar com os títulos.

“O trabalho que faz confiar. Nos conhecemos muito, vivemos diversas situações. São essas que nos fazem crescer. Agora é pensar na Libertadores, depois pensar em ter torcedor do nosso lado para de novo reverter o resultado para sairmos campeões. Agora é na nossa casa”, disse Luan.

O defensor enfatizou a experiência do elenco, que disputou várias finais nos últimos anos, e espera um forte apoio das arquibancadas para ajudar o Palmeiras a reverter o placar em casa.

“Apesar de ter sofrido gol no segundo tempo, foram dois tempos distintos. No primeiro tempo, não estávamos conseguindo jogar, eles estavam bem na marcação, encaixando e criando dificuldades para nós. Após levar o gol acredito que crescemos na partida, mas não conseguimos empatar. É um jogo de 180 minutos”, afirmou.

Antes voltar a enfrentar o Santos, o Palmeiras vai à Argentina para estrear na Copa Libertadores, na quarta-feira, contra o San Lorenzo, às 21h30.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias