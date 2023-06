Luan convoca torcida para Palmeiras desencantar e fechar como o melhor da Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 17:24 Compartilhe

O Palmeiras perdeu seus dois últimos compromissos, ambos pelo Brasileirão, para Bahia e Botafogo, e deixou a torcida ressabiada. A presidente Leila Pereira até foi pressionada a buscar reforços. Garantido nas oitavas de final da Copa Libertadores, o time faz decisão pelo primeiro lugar da chave com o Bolívar, nesta quinta-feira, e o zagueiro Luan convoca os palmeirenses a lotar o Allianz Parque e ajudar a equipe a desencantar e buscar a liderança geral.

Mesmo com a vaga já definida, o Palmeiras precisa ganhar dos bolivianos para assumir o primeiro lugar do grupo e também do geral. Abel Ferreira jamais escondeu que ser o melhor para ter vantagem de sempre definir nos mata-matas em casa é sua obsessão na competição e se vingar dos bolivianos, a quem perdeu na estreia, virou obrigação.

“Foram dois resultados ruins, mas nosso desempenho foi bom. Tentamos, chegamos, incomodamos… Não conseguimos colocar a bola lá dentro e, em duas infelicidades, tomamos um gol em cada jogo. Temos que continuar acreditando no processo, acreditando no nosso dia a dia e focarmos no que controlamos, que são os nossos treinamentos, nossos descansos, nossa alimentação, e as coisas vão voltar ao caminho”, garante o zagueiro Luan, confiante no retorno dos triunfos.

“Amanhã (quinta-feira), temos um grande jogo em casa e quero convidar nossa torcida. Sabemos que somos muito mais fortes quando os torcedores estão do nosso lado, nos apoiando. Contra o Barcelona (virou para 4 a 2 após 2 a 0 contra), foi uma prova disso, Precisamos deles e eles estavam ali nos empurrando durante os 90 minutos para virarmos o jogo. Contamos com a presença em grande número e todos somos um.”

O que deixa Luan esperançoso por um resultado positivo é o retrospecto do Palmeiras em jogos da fase de grupos a partir de 2018. Foram 35 aparições e impressionantes 30 vitórias. O defensor confia que os números positivos seguirão, mas não desmerece o rival boliviano.

“Ser líder geral te credencia a disputar todos os jogos do mata-mata em casa até a semifinal, diante de nossa torcida, então isso é muito importante. Nós que já estivemos nestas situações sabemos o quanto é bom jogar o segundo jogo como mandante”, avaliou. “O Bolívar é um bom time, com investimento, tem uma estrutura legal de trabalho e vem fazendo uma boa primeira fase de Libertadores. Tivemos um jogo difícil com eles na altitude, vamos respeitá-los e traçarmos a melhor estratégia para fazermos um grande jogo.”

