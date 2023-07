Luan City 2.0 triplica cachê de Luan Santana, que chega a R$ 1 milhão por show

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2023 - 16:32 Compartilhe

Gravado em março deste ano no Mineirão, em BH, o projeto “Luan City 2.0” já dá a Luan Santana o topo do ranking dos álbuns mais vendidos do país por um artista sertanejo solista, mérito que o cantor orgulhosamente divide com Marília Mendonça, outra campeã de vendas do gênero.

Segundo dados do Spotify na semana de 14 a 20 de julho, “Decretos Reais”, da cantora, ocupou a 8ª posição no ranking geral, enquanto “Luan City 2.0” ficou com a 13ª.

No total, a primeira fase de “Luan City 2.0” já acumula mais de 102 milhões de streams em áudio e vídeo, em um prazo de quatro meses.

Registrado em DVD, o álbum vem sendo lançado em doses homeopáticas, nota por nota, música por música, cena por cena, a fim de permitir que a gente possa curtir cada canção como ela merece.

O efeito desse processo tem resultado em números impressionantes até para o próprio artista, habituado a frequentar os lugares mais altos dos rankings de plataformas de áudio no Brasil e em Portugal, com coros incontestáveis nos shows.

O single “Meio Termo”, por exemplo, teve certificação de Platina dupla após alcançar quase 40 milhões de streams em áudio e vídeo.

A obra atingiu seu pico ao emplacar o 9º lugar no ranking do Spotify Brasil e o 66º em Portugal.

Já o single “Deus É Muito Bom” conquistou certificação de Platina Duplo, com mais de 55 milhões de streams em áudio e vídeo.

Em todos os aspectos, os resultados apontam saldos dignos dos grandes fenômenos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias