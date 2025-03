Luan Cândido não é relacionado e desfalca o Grêmio na decisão do Gaúcho com o Internacional

O zagueiro/lateral-esquerdo Luan Cândido será a baixa do Grêmio na final do Campeonato Gaúcho neste domingo, diante do Internacional, no Beira-Rio. O reforço para a temporada não foi relacionado pelo técnico Gustavo Quinteros.

O Grêmio não informou o motivo de o defensor ser preterido da lista de Quinteros, mas vale ressaltar que no jogo da segunda fase da copa do Brasil no meio de semana, diante do Athletic, Luan Cândido acabou expulso por acúmulo de cartões com apenas 44 minutos jogadores.

De volta após se recuperar de problema muscular na coxa, Lucas Esteves será o lateral-esquerdo, com João Pedro, pela direita, sendo o provável titular ao também se recuperar de problema clínico, no tornozelo.

Contratado sob enorme expectativa do Red Bull Bragantino, Luan Cândido ainda não conseguiu convencer Quinteros de que pode ser o titular. Em sua estreia, no clássico com o Inter, ele errou um passe fácil o primeiro lance. Mesmo assim, vinha entrando no decorrer das partidas.

Viery é a novidade para a defesa entre os 24 relacionados. Wagner Leonardo é titular absoluto, mas seu parceiro será revelado somente momentos antes de a bola rolar, com Jemerson e Gustavo Martins disputando uma vaga.

Apesar de liberado, o meia chileno Aravena também não foi relacionado por Gustavo Quinteros, enquanto o centroavante dinamarquês Braithwaite está na lista após dar susto e sair machucado pela Copa do Brasil.