Lua terá seu próprio fuso horário enquanto as viagens espaciais buscam o retorno dos humanos

Enquanto a NASA se esforça para retornar astronautas à superfície lunar pela primeira vez desde o início da década de 1970 , especialistas em astronomia dizem que a rocha orbital precisa de seu próprio fuso horário localizado.

Por que?

Simplesmente porque os relógios terrestres não funcionam devido às mudanças na gravidade fora do planeta.

Um novo artigo do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) explica que mesmo os relógios terrestres mais eficientes, que mantêm o ritmo usando princípios atômicos, funcionariam um pouco mais rápido, a uma taxa de 56 microssegundos por dia, na Lua, onde a gravidade é mais fraca.

Esse é um número considerável quando se considera a escala das próximas missões lunares tripuladas Artemis , que aumentarão “o número de ativos na superfície lunar ”, acrescentam os autores, agora publicado no “ The Astronomical Journal” .

“Os sistemas de comunicação e navegação dependem de uma rede de relógios que são sincronizados entre si em algumas dezenas de nanossegundos.”

Essencialmente, assim como os relógios dos carros perdem a hora exata depois de um tempo, o mesmo aconteceria com os equipamentos na superfície da Lua.

A alternativa proposta ainda em criação e recentemente apoiada pela União Astronômica Internacional é o desenvolvimento do Tempo de Coordenadas Lunar. Ele funcionaria similarmente ao princípio do Tempo Universal Coordenado Terrestre (UTC).

Esse conceito originado em 1960 — com precisão de um nanossegundo — mantém um tempo singular e ultraespecífico ao calcular a média das medições do relógio atômico globalmente. O UTC é utilizado por cientistas e laboratórios em todo o mundo .

Especialistas podem ajustar o UTC para fins de exploração espacial.

“É como ter a lua inteira sincronizada com um ‘fuso horário’ ajustado para a gravidade da lua, em vez de ter relógios gradualmente saindo de sincronia com o horário da Terra”, disse o físico do NIST Bijunath Patla .

Atualmente, não se sabe se haveria apenas um ou vários fusos horários na Lua.

O Tempo de Coordenada Lunar também desempenharia um papel na navegação no espaço e na lua, acrescentou o físico do NIST Neil Ashby. Especificamente, ele estabeleceria o trabalho para um “sistema similar ao GPS”, mas na lua, ele disse.

Palta está confiante de que essa abordagem também poderá ser utilizada para fronteiras além da nossa superfície lunar.

“A estrutura proposta que sustenta o tempo de coordenadas lunares poderia eventualmente permitir a exploração além da lua e até mesmo além do nosso sistema solar”, disse o especialista.

Especificamente, a teoria da relatividade de Albert Einstein abordou primeiro o conceito de que o tempo pode passar mais lentamente sob diferentes condições gravitacionais.

Nesse caso, as mudanças acontecem em parte devido à órbita da Lua em torno da Terra e à revolução do nosso planeta em torno do Sol.