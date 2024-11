Lua faz carinho em foto da mãe, Viih Tube, internada em UTI após parto do segundo filho

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/11/2024 - 18:09 Para compartilhar:

A influenciadora Viih Tube, 24 anos, segue internada na UTI do hospital Pro Matre, em São Paulo, para onde foi levada três dias após dar à luz Ravi, em uma cesariana que aconteceu depois de 19h de trabalho de parto. Ela precisou receber transfusão de sangue e, segundo comunicado divulgado por sua assessoria na noite de quinta-feira, 14, está estável.

A informação foi reforçada por seu marido, o também influenciador Eliezer, que a acompanha no hospital enquanto cuida do menino.

+Viih Tube segue internada e sem previsão de alta, mas tem quadro estável, diz boletim

+Especialista explica possíveis complicações no parto natural, como aconteceu com Viih Tube

Em casa, a primogênita do casal protagonizou um momento de saudade da mãe, que foi registrado possivelmente pela babá e que foi compartilhado por Eliezer, através dos Stories do Instagram, nesta sexta-feira, 15.

Em vídeo, Lua, de 1 ano e sete meses, aparece segurando um porta-retrato com uma foto da família, fazendo carinho na imagem da mãe. Em seguida, ela leva o objeto decorativo até o seu carrinho, coloca-o no banco, sugerindo que vai dar um passeio com a influenciadora.

“Enquanto isso, a Lua lá em casa pegando a nossa foto e levando para todo lugar com ela, fazendo carinho, levando para passear”, escreveu Eliezer ao fazer a publicação nas redes sociais.

“Eli, a Lua foi lá na sala, viu o retrato da Viih, abraçou, falou que ia andar no carrinho, mas o carrinho não funcionou, e depois falou de avião. Tá aqui na brinquedoteca com o porta retrato da Viih, não larga o retrato, diz ‘irmão, irmão’ [e digo] o irmão que estava na barriga agora vai chegar. Daqui a pouco tá aí o neném. É o jeito dela”, diz a voz em mensagem de áudio enviada para o influenciador.

Ravi nasceu na segunda-feira, 11, após 19h de trabalho de parto. Viih Tube foi levada à Unidade de Tratamento Intensivo na quinta, dia 14.