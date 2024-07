Lua cheia alaranjada chama atenção nas redes sociais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2024 - 7:42 Para compartilhar:

A noite de Lua cheia deste domingo, 21, a primeira a abrilhantar o céu em julho deste ano, tem chamado a atenção da população. Nas redes sociais, internautas destacam a beleza do satélite natural e os tons alaranjados observados em alguns momentos em diferentes regiões do País.

“Linda demais em um tom laranja”, escreveu um usuário do X (antigo Twitter). “O quanto a Lua está maravilhosa não está escrito!”, publicou outra pessoa.

Alguns usuários chegaram inclusive comparar as características do satélite natural neste domingo com o fenômeno popularmente conhecido como “Lua de sangue”, quando o satélite adquire tons avermelhados em noites de eclipse. Um eclipse da Lua ocorre quando o satélite natural se alinha perfeitamente com o Sol e a Terra.

A tonalidade avermelhada ocorre porque, no caso de ocorrências eclipse lunar, todo o corpo visível da Lua é obscurecido pela sombra da Terra, e nesse momento o satélite adquire uma coloração diferente do que a usual.

Depois deste domingo, a próxima Lua cheia está prevista para o dia 19 de agosto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.