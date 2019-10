LPS Brasil faz oferta de ações que pode alcançar R$ 209 milhões

A LPS Brasil, consultoria imobiliária (antiga Lopes), anuncia oferta primária de ações com esforços restritos. São inicialmente 21 milhões de novas ações com previsão de lote adicional de até 35%, de modo que a oferta subsequente (“follow on”) pode somar cerca de R$ 209 milhões, à cotação do fechamento de quarta-feira, 16, de R$ 7,37. O preço da ação será definido ao final do procedimento de coleta de intenções (“bookbuilding”), que se inicia nesta quinta-feira, 17, e encerra em 29/10.

Os bancos coordenadores são Itaú BBA (líder), BTG Pactual e Bradesco BBI. O início das ações objeto da oferta será dia 31/10. Os recursos obtidos serão destinados a investimentos em tecnologia e marketing; capital de giro e potenciais aquisições ou investimentos em ativos relacionados à tecnologia, como explica a companhia.