Löw afirma estar ‘desapontado’ com eliminação da Eurocopa e despedida do comando técnico alemão Treinador de 61 anos está de saída do comando técnico germânico e será substituído por Hansi Flick. Löw comandou a Alemanha em 197 jogos e teve 124 vitórias

A derrota da Alemanha para a Inglaterra nas oitavas de final da Eurocopa marcou o fim da passagem do técnico Joachim Löw pela Die Mannschaft. O treinador de 61 está de saída da seleção germânica e será substituído por Hansi Flick, seu ex-auxilar.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa

Após a partida contra o English Team, Löw falou com a imprensa em entrevista coletiva e disse que estava “desapontado” com a derrota. O treinador aproveitou também para agradecer a todos que de alguma forma fizeram parte desta trajetória.

– O desapontamento está muito presente, é claro. Não se esquece imediatamente ou em alguns dias. Serão necessários alguns dias, mas claro que levo muita coisa desses anos. Quero agradecer a todas as pessoas, aos jogadores, àqueles que não estão mais conosco e também à imprensa – disse.

+ Fernandinho renovou até 2022! Veja como estão os jogadores que eram do elenco do Manchester City quando o brasileiro chegou ao futebol inglês!

Joachim Löw chegou à seleção alemã em 2004 para ser auxiliar de Jürgen Klinsmann. Dois anos depois, após a Copa do Mundo de 2006, assumiu o comanda da seleção e disputou três Mundiais. O treinador falou sobre este período.

– O que posso dizer é que depois de 15 anos vivi muitas coisas positivas. Participei de uma Copa do Mundo em casa, em 2006, tive como ponto alto a vitória na Copa do Mundo de 2014. Mas também houve a Copa das Confederações em 2017, com um time muito jovem – disse.

– Em 2018, tivemos problemas. O que fica são os momentos, com muita gente que conheci. As vitórias, algumas derrotas também, as lições… Conheci pessoas que me apoiaram, me ajudaram e se tornaram muito especiais em minha vida. Vivi experiências que sentirei falta – concluiu.

Löw se despede da Alemanha com 197 partidas, com 124 vitórias, 39 empates e 34 derrotas. O aproveitamento do treinador é de quase 70%.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também