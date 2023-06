Louzer terá dois desfalques no Guarani em estreia, mas Régis pode voltar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 15:20 Compartilhe

O Guarani vive expectativa para a estreia do técnico Umberto Louzer para reagir na Série B do Campeonato Brasileiro. Com tempo para preparar o time devido à pausa da competição, o treinador espera contar com o retorno do meia Régis.

O jogador tinha participado de todos os 11 jogos anteriores do Guarani na Série B, ajudando com um gol e duas assistências. No empate sem gols com o Vila Nova, porém, a comissão técnica decidiu poupá-lo.

Por outro lado, Louzer não poderá contar com o zagueiro Lucão e o atacante Bruno José, suspensos. Bruno, além da suspensão, faz trabalhos de fortalecimento muscular e seria dúvida de qualquer maneira.

Há seis jogos sem vencer, o Guarani tem 16 pontos, em 11º lugar, e busca recuperação na Série B. O time volta a campo no domingo, às 18h, quando recebe o Vitória, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 13ª rodada.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias