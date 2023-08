Louzer exime erro da defesa do Guarani em gol e terá desfalques na busca pela reabilitação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2023 - 16:13 Compartilhe

O Guarani se complicou na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Juventude, pelo placar de 1 a 0, em casa, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, na tarde deste domingo. O gol adversário foi marcado em um erro da zaga bugrina, absolvida pelo técnico Umberto Louzer.

Em uma jogada defensiva, com a pressão adversária, o zagueiro Alan Santos foi recuar a bola para o goleiro Pegorari, mas por falta de comunicação, a bola acabou indo forte demais e ficou livre para o atacante Erick só completar para o gol. Mesmo assim, o técnico Umberto Louzer tirou a culpa dos jogadores.

“Quem está mais rodado no futebol já passou por isso e sabe que essas coisas acontecem. Ninguém treina e joga querendo errar, né? Ele não errou porque quis e todo o grupo mostrou muito caráter em dar apoio no vestiário. Vamos agora corrigir e aprender para ajustar e buscar a vitória na próxima rodada”, defendeu Louzer.

Com a derrota, o Guarani chegou ao terceiro jogo sem vitória e caiu para a sétima colocação, com 37 pontos. De olho na reabilitação, o time campineiro já volta a campo nesta sexta-feira, quando recebe o líder Sport, no Brinco de Ouro, às 21h30.

Para o duelo, Louzer já sabe que terá mais dois desfalques certos: os meias Isaque e Régis, que receberam o terceiro amarelo e estão suspensos. Por outro lado, o atacante João Victor está de volta após ficar de fora pelo mesmo motivo.

