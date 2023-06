Louzer evita se empolgar com acesso e prioriza próximo compromisso do Guarani

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 11:59 Compartilhe

O bom início de trabalho no Guarani não tem empolgado o técnico Umberto Louzer. O treinador admitiu o bom momento, mas quer a equipe pensando um jogo de cada vez. O próximo compromisso do time bugrino é na segunda-feira, às 20h15, diante do Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

“Teremos mais um jogo difícil pela frente. O Botafogo vem de vitória na casa do Novorizontino e acabou de mudar de técnico. O Chamusca está implementando um novo trabalho e vai nos trazer dificuldades. Vamos focalizar nossa energia sempre no nosso próximo adversário para que a gente continue vivenciando nosso sonho de colocar o Guarani dentro do G-4”, disse o treinador.

Para o jogo com o Botafogo, o Guarani terá dois desfalques. Expulso na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, o volante Matheus Bueno cumprirá suspensão automática, enquanto Matheus Barbosa saiu lesionado e passará por exames para saber o grau da lesão.

“Bueno vem muito bem e vai ser uma grande perda. Ainda não conversei com o departamento médico sobre o Barbosa. Caso não possamos contar com ele, temos atletas que são capazes de realizar a função e de representar o Guarani da melhor forma possível”, afirmou Louzer.

Com isso, a provável escalação do Guarani deve ter: Pegorari; Diogo Mateus, Wálber, Lucão e Mayk; Lucas Araújo, Wenderson, Bruno José, Isaque e Bruninho; Derek (Bruno Mendes).

O Guarani é o sétimo colocado da Série B, com 22 pontos, seis a menos do que o Sport, primeiro time dentro do G-4.

