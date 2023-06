Louvre inaugura mostra com obras de museu em Nápoles

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/06/2023 - 20:50 Compartilhe

NÁPOLES, 10 JUN (ANSA) – Uma megaexposição com cerca de 70 obras da coleção do Museu Capodimonte, em Nápoles, foi inaugurada no Museu do Louvre, em Paris, e ficará em cartaz até o dia 8 de janeiro de 2024.

A mostra “Nápoles em Paris” é uma iniciativa para promover uma programação cultural em conjunto entre os dois países. A cerimônia de lançamento, que aconteceu na última quarta-feira (7), contou com a presença do presidente da Itália, Sergio Mattarella, e seu homólogo francês, Emmanuel Macron.

O percurso da exposição está dividido em três momentos, incluindo duas das principais salas do Louvre: a Grande Galeria e a sala Chapelle.

No primeiro ambiente, será estabelecido “um diálogo” entre duas das mais importantes coleções de pintura italiana do mundo, a de Nápoles e a de Paris. Já a sala Chapelle abrigará as origens artísticas e a diversidade das coleções do museu de Nápoles compiladas pelos Farnese e Bourbons.

Além disso, também poderão ser vistas obras como “A Flagelação”, de Michelangelo, “Moisés diante da sarça ardente”, de Rafael Sanzio; “Retrato de uma jovem chamada Antea”, de Parmigianino; “A Crucificação”, de Masaccio; “Transfiguração”, de Giovanni Bellini; Dânae, de Ticiano; entre outras.

Segundo o ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano, a exposição testemunha a profundidade da relação cultural, histórica e artística que une a Itália e a França de forma indissolúvel e única.

“É um momento mágico que hoje também adquire outro significa o de promover e evidenciar as estreitas e positivas relações políticas existentes entre a Itália e a França, dois pilares da cultura europeia comum e, precisamente graças a isso, dois pilares da atual institucionalidade do nosso continente”, concluiu. (ANSA).

