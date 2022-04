Louis van Gaal revela que está com câncer de próstata

O técnico da seleção da Holanda, Louis van Gaal, revelou neste domingo em uma entrevista à rede de televisão RTL que está com câncer de próstata, mas que a doença não o impedirá de dirigir a ‘Laranja Mecânica’ na Copa do Mundo do Catar.

Van Gaal, de 70 anos, disse que os jogadores ainda não sabiam da doença e que já se submeteu a 25 sessões de quimioterapia, várias delas durante a noite após comandar os treinos da seleção holandesa.

“Isso faz parte da minha vida”, disse o treinador na entrevista, concedida pela ocasião da estreia de um documentário sobre a sua carreira, chamado ‘Louis’.

“Passei por tantas dificuldades na minha vida, de doença a morte, provavelmente cresci como pessoa como consequência de todas essas experiências”, explicou

Van Gaal está em sua terceira passagem no comando da seleção da Holanda, após os períodos de 2000 a 2001 e de 2012 a 2014. Em março, o treinador testou positivo para Covid-19.

Sempre direto na sua maneira de falar, o holandês também gerou polêmica no mês passado ao tachar de “ridícula” a decição de organizar a Copa do Mundo no Catar, acusando a Fifa de estar unicamente motivada “pelo dinheiro e os interesses comerciais”.

A Holanda fará o jogo de abertura da Copa do Mundo no dia 21 de novembro contra Senegal.

cvo/hpa/mcd/dam/cb

