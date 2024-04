Louis Dreyfus aumenta oferta para comprar empresa australiana Namoi Cotton

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/04/2024 - 13:28 Para compartilhar:

A Louis Dreyfus Company (LDC) aumentou sua oferta para comprar os 83% restantes das ações da Namoi Cotton, empresa da Austrália do setor de algodão. A LDC já tem, atualmente, 17% de participação na Namoi. Em comunicado, a australiana informou nesta segunda-feira que a LDC ofereceu 60 centavos de dólar australiano por ação em dinheiro. A proposta ocorre depois que a Olam Agri Holdings ofereceu à Namoi 59 cents de dólar australiano no mês passado.

Em janeiro, a Namoi e a LDC tinham fechado um acordo para a compra por 51 centavos de dólar australiano, com previsão de conclusão do negócio para meados de 2024. Contudo, em março, a Namoi disse que recebeu uma oferta não vinculativa da Olam de 59 cents de dólar australiano. A empresa também estaria disposta a contemplar simultaneamente a realização de uma oferta pública de aquisição fora do mercado por 57 cents de dólar australiano por ação, disse a Namoi.

No comunicado publicado hoje, a empresa australiana de algodão afirmou que seus diretores independentes pretendem recomendar que os acionistas aceitem a nova oferta da LDC, “na ausência de uma proposta superior” e considerando que a proposta “é justa e razoável para os acionistas”.

A Samuel Terry Asset Management, que detém uma participação acionária de 23,3% na Namoi, respondeu que apoia a proposta de aquisição da Louis Dreyfus.

Além disso, a Namoi destacou que a oferta de aquisição da LDC “representa um prêmio” para o esquema proposto pela Olam e, portanto, “não pretende prosseguir com a Olam com base em sua oferta não vinculativa”.