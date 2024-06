LOUD anuncia o atleta Darlan Souza como novo embaixador

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/06/2024 - 19:24 Para compartilhar:

A LOUD, empresa de esports e conteúdos para a GenZ, anunciou oficialmente a chegada de Darlan Souza, um dos principais jogadores brasileiros de vôlei, como novo embaixador da marca e lançou um documentário exclusivo sobre a vida do jogador.

O material especial, com produção, roteirização e execução proprietária, já está disponível no canal do YouTube da LOUD, e conta com detalhes de toda a história de superação do atleta nos esportes. Com relatos inéditos de familiares, Darlan fala sobre a sua carreira e detalhes da sua paixão fora das quadras pelos esportes eletrônicos, pela LOUD e pelo universo geek.

Darlan Souza irá participar ativamente de todo o ecossistema que abrange a LOUD, e estará envolvido em ações e campanhas da marca para o mercado, potencializando a presença da empresa em novas áreas de atuação.

“A chegada do Darlan e outras movimentações recentes da LOUD são provas da forte cultura gamer do Brasil. Cada vez mais veremos a nova geração de atletas de esportes tradicionais e celebridades verdadeiramente imersos na nossa comunidade, visto que muitos deles cresceram passando muito tempo com os games. ”, comentou Bruno “PH”, CEO da LOUD.

O atleta, que defende o SESI Bauru, é um dos destaques da seleção brasileira, pela qual disputa a Liga das Nações de Vôlei, e já teve sua convocação para Paris 2024 antecipada pelo técnico Bernardinho.

Atuando na posição de “oposto”, Darlan Souza detém o recorde de pontos em uma partida na história da Superliga, com 48 acertos, marca alcançada em abril deste ano. Conhecido pelo seu jeito carismático, Darlan também é um fenômeno fora das quadras, somando mais de 500 mil seguidores em suas redes sociais.

No mundo dos games, o atleta ficou conhecido por jogar League of Legends, e ser um assíduo torcedor da LOUD durante as rodadas do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL). Além disso, Darlan ficou muito conhecido entre o público jovem por fazer gestos em homenagem a personagens de anime antes dos seus saques em partidas oficiais de vôlei.

A empresa também conta com o sócio Vini Jr., e o skatista olímpico Luiz Francisco como seus embaixadores.