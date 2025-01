‘Loucos investem para matar’, diz papa Francisco

VATICANO, 18 JAN (ANSA) – O papa Francisco denunciou neste sábado (18), em audiência no Vaticano com a Fundação Católica de Verona, que os investimentos mais lucrativos são as “fábricas de armas”.

Em um breve discurso, o pontífice afirmou que o dinheiro “rende mais quando está investido em prol do próximo”, mas apontou uma “situação muito feia” no mundo.

“Em alguns países, os investimentos mais lucrativos são as fábricas de armas. Investir para matar. São loucos!”, declarou o líder da Igreja Católica.

“Quando se faz assim, contra o benefício do povo, o dinheiro envelhece e endurece o coração, tornando-o duro e surdo à voz dos pobres”, acrescentou.

Segundo o Papa, “quando colocamos a riqueza a serviço da dignidade do ser humano, sempre teremos lucro”. “Promovendo o bem comum, melhoramos os laços da sociedade de que todos participamos”, ressaltou. (ANSA).