Loubet lança feat com Clayton & Romário

Criador do agronejo, nova vertente do sertanejo, Loubet comemora uma década de sucesso com um super lançamento nesta sexta, dia 8. O artista, que coleciona hits como “Batom Vermelho”, “O Que Acontece na Roça Fica na Roça”, “Imprevisto” entre outros, se une a uma das maiores duplas em ascensão no gênero, os irmãos Clayton & Romário, no single “Te Amo Atrasado”. A faixa chega às plataformas no pós-feriado e promete compor a trilha sonora do final de semana.

A canção é composta por Tom Baratella, Bartô, Kenyo Alves e Matheus Neves, e conta a história de um homem que, durante muito tempo, buscou ser correspondido pela amada e, quando finalmente conseguiu superar, ouviu dela um “te amo atrasado”.

O single vem para coroar uma carreira brilhante que Loubet tem trilhado por 10 anos. O timbre único, o carisma encantador e o visual do sul mato-grossense, que traz o chapéu e a fivela – símbolos do agronejo – como elementos obrigatórios e dos quais Loubet tem orgulho em ostentar, somam-se ao seu talento inegável no canto e na composição, e fizeram dele um artista amado e respeitado por onde quer que vá.

Com mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de meio bilhão de views no YouTube, Loubet é um dos sertanejos mais completos da atualidade, e segue deixando sua marca na música através de seu som e história de vida.

