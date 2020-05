Lothar Matthäus elogia volta do Campeonato Alemão mesmo sem torcida nos estádios

Um dos jogadores mais famosos da Alemanha em todos os tempos, Lothar Matthäus, capitão da seleção campeã da Copa do Mundo de 1990, elogiou a retomada do Campeonato Alemão em meio à pandemia do novo coronavírus, que fez com que os estádios fiquem vazios nos jogos para evitar a aglomeração de pessoas. O ex-jogador ressaltou que estava com saudade de ver uma partida, já que as competições na Europa foram paralisadas no início de março.

“Estou muito feliz com a volta do futebol, passo a passo. O Campeonato Alemão voltou e espero que outras ligas estejam aptas a voltar o quanto antes. Estou na expectativa para o Campeonato Inglês e o Campeonato Italiano. Espero que tudo possa dar certo”, disse Matthäus em entrevista ao site oficial da Bundesliga, a organizadora do Campeonato Alemão.

O ex-jogador afirmou ainda que a forma como as coisas aconteceram na Alemanha para a retomada do futebol foi correta. “Foi perfeito o conceito. E precisava ser perfeito ou o governo não aceitaria a volta. Não sei o protocolo detalhado, mas vejo o que acontece nos estádios, no entorno e converso muito com quem está no meio. Esse protocolo fez com que pudéssemos voltar com o Campeonato Alemão”, comentou.

Desde a retomada, a competição já teve duas rodadas disputadas. Matthäus sabe que a atmosfera dos estádios lotados faz falta, mas diz que a intensidade dos jogos não mudou. “Não vi diferença nas partidas, mas a atmosfera faz falta. Os jogos foram ótimos, não esperava que a volta fosse nesse nível. Tivemos muitos gols, como antigamente, e a velocidade da partida foi a mesma. Vi as estatísticas e são parecidas com o de antes. Gostei muito dos jogos na primeira semana e acredito que conforme os jogadores ganharem ritmo, os jogos serão melhores ainda”.