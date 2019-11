Loteria: último dia para fazer uma ‘fezinha’ com preço antigo

Rio – Tentar ficar milionário sairá mais caro. Os preços das apostas de oito modalidades de jogos da Loteria vão aumentar a partir de amanhã. Os novos valores serão válidos para todas as agências lotéricas. A Mega-Sena, um dos mais populares, passará a custar R$ 4,50 em vez dos atuais R$ 3,50. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União no mês passado.

Em relação às outras “fezinhas”, a Dupla-sena simples, ou mínima, será R$ 2,50 frente os R$2. Já para a Loteca, na aposta múltipla mínima obrigatória, o jogador desembolsava R$2, mas agora terá que pagar R$ 3, assim como para o Timemania.

Já para a Lotomania, o jogador desembolsava R$ 1,50, mas agora terá que pagar R$ 2,50, sendo o mesmo preço válido para a Lotofácil – até então R$ 2. Na Quina, que atualmente sai por R$ 1,50, o novo valor será de R$ 2.

Quanto aos jogos mais em conta, a Lotomania que custava R$ 1,50 vai para R$ 2,50. A Quina, de R$ 1,50, será R$ 2. A aposta simples ou mínima da Lotogol passará a custar R$ 1,50, contra o R$1 atual. Por fim, a Lotofácil, de R$ 2, sairá por R$ 2,50.

Segundo a Caixa, “as mudanças contribuirão para o aumento dos prêmios ofertados aos apostadores, tornando as Loterias ainda mais atrativas. Também será incrementado o repasse social de recursos às áreas definidas na lei, como Educação, Esporte, Segurança, Seguridade, Cultura e Saúde.”

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer lotérica do país e também no portal Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Para apostar através da internet, o apostador precisa ser maior de 18 anos e ter efetuado um cadastro. No site, o valor mínimo da compra é de R$ 30 por dia.