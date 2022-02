Los Angeles Rams vence Cincinnati Bengals (23-20) e conquista seu segundo Super Bowl

Com uma dramática virada no final, o Los Angeles Rams venceu o Cincinnati Bengals por 23 a 20 neste domingo em seu novo SoFi Stadium e conquistou o segundo título do Super Bowl em sua história.

Um touchdown de seu astro, o receptor Cooper Kupp, quando faltava um minuto e 35 segundos deu aos Rams seu primeiro campeonato desde 1999, quando tinham como sede a cidade de St. Louis, no Missouri.

O Los Angeles Rams sucede assim o Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady como novo vencedor da NFL, com quem formam um clube exclusivo de franquias que conseguiram conquistar o título do Super Bowl em seu próprio estádio.

Os Bengals, afetados pelos problemas físicos do quarterback Joe Burrow no último quarto, foram a grande sensação da temporada, mas aquele que seria o primeiro título de sua história escapou nos últimos instantes.

