Los Angeles Rams vence Cincinnati Bengals (23-20) e conquista seu segundo Super Bowl

Com uma dramática virada no final, o Los Angeles Rams venceu o Cincinnati Bengals por 23 a 20 neste domingo em seu novo SoFi Stadium e conquistou o segundo título do Super Bowl em sua história.

Um touchdown de seu astro, o receptor Cooper Kupp, quando faltava um minuto e 35 segundos deu aos Rams seu primeiro campeonato desde 1999, quando tinham como sede a cidade de St. Louis, no Missouri.

O Los Angeles Rams sucede assim o Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady como novo vencedor da NFL, com quem formam um clube exclusivo de franquias que conseguiram conquistar o título do Super Bowl em seu próprio estádio.

“Estou tão orgulhoso deste time. Temos tantos grandes jogadores, nossa defesa respondeu em grande estilo”, disse o quarterback Matthew Stafford, que finalmente encontrou a glória em Los Angeles após 12 temporadas frustrantes com o Detroit Lions.

A conexão Stafford-Kupp, que causou estragos na NFL este ano, acabou frustrando o extraordinário renascimento dos Bengals, que há dois anos eram o pior time da liga.

O jovem Joe Burrow, considerado um dos herdeiros do agora aposentado Tom Brady na NFL, terminou o jogo com problemas físicos e sofreu um ‘sack’ na última jogada.

Para os Rams, que voltaram a Los Angeles em 2016, essa vitória é uma revanche da derrota no Super Bowl de 2019, quando conseguiu apenas 3 pontos (13-3) contra os Patriots de Brady.

Já Sean McVay se tornou o treinador mais jovem a erguer o Troféu Vince Lombardi, aos 36 anos e 20 dias.

McVay, que venceu o duelo contra seu ex-assistente e atual técnico dos Bengals, Zac Taylor, soube levar à vitória um elenco projetado para vencer este Super Bowl em seu estádio.

– Cooper Kupp decisivo –

No início do jogo, os Rams foram os primeiros a atacar com um touchdown do wide receiver Odell Beckham Jr. após um passe de 17 jardas de Stafford.

O quarterback, que disputava seu primeiro Super Bowl aos 34 anos, encontrou conexões com seus astros Beckham Jr. e Kupp, enquanto Burrow só apareceu no primeiro quarto com um passe de 46 jardas para seu parceiro Ja’ Marr Chase, que fez um field goal dos Bengals.

Cooper Kupp, o melhor wide receiver do ano e terceiro jogador mais votado para MVP, começou a deixar sua marca no jogo com um touchdown que colocou os Rams com uma vantagem de 13 a 3.

O Cincinnati Bengals não deixou os Rams escaparem no placar e diminuiu para 13 a 10 antes do intervalo com uma brilhante jogada de estratégia.

A seis jardas da end zone, o ‘running back’ Joe Mixon desistiu da corrida e preferiu dar um passe de touchdown para Tee Higgins.

Fazia 42 anos que um running back não dava um passe de touchdown aéreo em um Super Bowl.

A pontuação veio com outro duro golpe para os Rams, que perderam sua maior arma nas alas, Beckham Jr., que se retirou antes do intervalo com uma lesão no joelho.

Os Rams foram para o vestiário com uma leve vantagem, mas na frente tinham um adversário que se tornou o grande ‘mata-gigantes’ desses playoffs, capaz de superar o poderoso Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes por 21 a 3.

E foram necessários apenas 12 segundos para o Cincinnati ficar à frente com um espetacular passe de touchdown de 75 jardas de Burrow para Tee Higgins.

Os Bengals ficaram ainda mais perto da vitória com uma interceptação de Stafford e outro field goal do novato Evan McPherson que os colocou à frente por 20 a 13.

A muralha defensiva dos Rams intensificou seu cerco contra Burrow, que levou um duro golpe no joelho esquerdo quando foi sacado pela sétima vez.

Do outro lado, Stafford também estava com problemas físicos, mas conseguiu colocar os Rams mais perto (20-16) e se colocar a uma jarda da end zone, onde deu o passe para Cooper Kupp conseguir o touchdown decisivo.

Com o SoFi Stadium transformado em uma panela de pressão, o último avanço dos Bengals foi interrompido por um espetacular ‘sack’ de Aaron Donald’s Burrow, que comemorou apontando um dedo para reivindicar seu cobiçado anel de campeão.

– Hip Hop no intervalo –

O show do intervalo foi uma celebração do hip hop, muito popular na Califórnia, e reuniu os super astros Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar diante de um público de 70.000 espectadores que lotaram o estádio e tiveram que apresentar certificado de vacinação ou teste negativo além de usar máscaras.

No gramado do So-Fi Stadium, inaugurado em 2020 com um orçamento de mais de 5 bilhões de dólares, surgiram cinco casas brancas colocadas sobre um mapa iluminado de Los Angeles e carros esportivos estacionados na entrada.

O Super Bowl voltou a Los Angeles pela primeira vez desde 1993, no terceiro ano de colaboração entre a NFL, Pepsi e Roc Nation, companhia do magnata do hip-hop Jay-Z, marido de Beyoncé, que junto com o produtor Jesse Collins produziu este show.

A liga afirmou que o espetáculo tinha o objetivo de promover a justiça social.

— Os últimos dez vencedores do Super Bowl:

2022: Los Angeles Rams 23 – Cincinnati Bengals 20

2021: Tampa Bay Buccaneers 31 Kansas City Chiefs 9

2020: Kansas City Chiefs 31 San Francisco 49ers 20

2019: New England Patriots 13 Los Angeles Rams 3

2018: Philadelphia Eagles 41 New England Patriots 33

2017: New England Patriots 34 Atlanta Falcons 28

2016: Denver Broncos 24 Carolina Panthers 10

2015: New England Patriots 28 Seattle Seahawks 24

2014: Seattle Seahawks 43 Denver Broncos 8

2013: Baltimore Ravens 34 San Francisco 49ers 31

— As equipes com mais títulos da história:

6. Pittsburgh Steelers

. New England Patriots

5. San Francico 49ers

. Dallas Cowboys

4. Green Bay Packers

. New York Giants

3. Oakland Raiders

. Washington Football Team

. Denver Broncos

2. Tampa Bay Buccaneers

. Kansas City Chiefs

. Baltimore Ravens

. Indianapolis Colts

. Miami Dolphins

. Los Angeles Rams

gbv/ma/aam

