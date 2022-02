Los Angeles Rams vence Cincinnati Bengals (23-20) e conquista seu segundo Super Bowl

Com uma dramática virada no final, o Los Angeles Rams venceu o Cincinnati Bengals por 23 a 20 neste domingo em seu novo SoFi Stadium e conquistou o segundo título do Super Bowl em sua história.

Um touchdown de seu astro, o receptor Cooper Kupp, quando faltava um minuto e 35 segundos deu aos Rams seu primeiro campeonato desde 1999, quando tinham como sede a cidade de St. Louis, no Missouri.

O Los Angeles Rams sucede assim o Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady como novo vencedor da NFL, com quem formam um clube exclusivo de franquias que conseguiram conquistar o título do Super Bowl em seu próprio estádio.

“Estou tão orgulhoso deste time. Temos tantos grandes jogadores, nossa defesa respondeu em grande estilo”, disse o quarterback Matthew Stafford, que finalmente encontrou a glória em Los Angeles após 12 temporadas frustrantes com o Detroit Lions.

A conexão Stafford-Kupp, que causou estragos na NFL este ano, acabou frustrando o extraordinário renascimento dos Bengals, que há dois anos eram o pior time da liga.

O jovem Joe Burrow, considerado um dos herdeiros do agora aposentado Tom Brady na NFL, terminou o jogo com problemas físicos e sofreu um ‘sack’ na última jogada.

Para os Rams, que voltaram a Los Angeles em 2016, essa vitória é uma revanche da derrota no Super Bowl de 2019, quando conseguiu apenas 3 pontos (13-3) contra os Patriots de Brady.

Já Sean McVay se tornou o treinador mais jovem a erguer o Troféu Vince Lombardi, aos 36 anos e 20 dias.

McVay, que venceu o duelo contra seu ex-assistente e atual técnico dos Bengals, Zac Taylor, soube levar à vitória um elenco projetado para vencer este Super Bowl em seu estádio.

— Os últimos dez vencedores do Super Bowl:

2022: Los Angeles Rams 23 – Cincinnati Bengals 20

2021: Tampa Bay Buccaneers 31 Kansas City Chiefs 9

2020: Kansas City Chiefs 31 San Francisco 49ers 20

2019: New England Patriots 13 Los Angeles Rams 3

2018: Philadelphia Eagles 41 New England Patriots 33

2017: New England Patriots 34 Atlanta Falcons 28

2016: Denver Broncos 24 Carolina Panthers 10

2015: New England Patriots 28 Seattle Seahawks 24

2014: Seattle Seahawks 43 Denver Broncos 8

2013: Baltimore Ravens 34 San Francisco 49ers 31

— As equipes com mais títulos da história:

6. Pittsburgh Steelers

. New England Patriots

5. San Francico 49ers

. Dallas Cowboys

4. Green Bay Packers

. New York Giants

3. Oakland Raiders

. Washington Football Team

. Denver Broncos

2. Tampa Bay Buccaneers

. Kansas City Chiefs

. Baltimore Ravens

. Indianapolis Colts

. Miami Dolphins

. Los Angeles Rams

gbv/ma/aam

