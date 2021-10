Los Angeles Rams reage no segundo tempo e passa pelo Seattle Seahawks A franquia californiana virou o primeiro tempo perdendo para os rivais da NFC West, mas dominaram a metade final e garantiram a quarta vitória na temporada

O Los Angeles Rams foi até o estado de Washington e conseguiu importante vitória sobre o Seattle Seahawks, por 26 a 17, na noite desta quinta-feira (7), no Lumen Field, no clássico da NFC West. O resultado colocou os Rams na segunda posição do grupo, atrás apenas do invicto Arizona Cardinals. Os Seahawks ocupam a lanterna da divisão.

Pelo lado do Los Angeles Rams, os destaques foram Matthew Stafford, com 365 jardas lançadas, um TD e uma interceptação, além de Robert Woods, dono de 150 jardas, em 12 recepções. Na defesa, Aaron Donald registrou um sack na partida, assumindo a liderança dos Rams no quesito, com 88.5.

O primeiro tempo entre Seattle Seahawks e Los Angeles Rams mostrou as defesas levando vantagem em relação aos ataques, com cada lado registrando uma interceptação no segundo quarto. Os Seahawks ainda desperdiçaram um field goal com o kicker Jason Myers.

Nas únicas campanhas que terminaram em pontos, Russell Wilson se aproveitou de um pass interference de Robert Rochell e encontrou DK Metcalf entre dois defensores dos Rams, mas que conseguiram impedir o TD dos donos da casa. Já os visitantes só anotaram um field goal e foram para os vestiários com o placar mostrando 7 a 3 para os Seahawks.

No segundo tempo, o Los Angeles Rams foi dominante no terceiro período, virando o placar com dois touchdowns, sendo um terrestre com o running back Darrell Henderson e outro com a conexão Matthew Stafford e Tyler Higbee, virando o confronto para 16 a 7. Nesta parcial, Russell Wilson acabou sofrendo uma lesão no dedo da mão que usa para lançar a bola e acabou substituído por Geno Smith.

E Geno, surpreendentemente, foi o autor do passe de 23 jardas para DK Metcalf anotar seu segundo TD e recolocar o Seattle novamente na partida, 16 a 14. O problema é que Matthew Stafford tratou logo de comandar mais uma campanha que resultaria no touchdown corrido de Soni Michel, freando a reação dos donos que casa, 23 a 14.

O Seattle Seahawks ainda teve a oportunidade de marcar mais um field goal, com Jason Myers, mas, uma interceptação de Geno Smith, quando a a equipe tinha tempo suficiente para colocar fogo no jogo, acabaria com as chances de uma sorte melhor na partida, que ainda viu o Los Angeles Rams acertar mais um FG, garantindo a vitória por 26 a 17.

E MAIS:





E MAIS:

Saiba mais