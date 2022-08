Los Angeles Lakers irá aposentar camisa 16, do espanhol Pau Gasol

AFP 17/08/2022 - 17:22 Compartilhe

O Los Angeles Lakers anunciou nesta quarta-feira que irá aposentar a camisa número 16, do pivô espanhol Pau Gasol, a partir do jogo contra o Memphis Grizzlies, no dia 7 de março.



O uniforme de Gasol, que conquistou dois títulos da NBA pelos Lakers (2009 e 2010) em sete temporadas na franquia, será exibido no alto da Crypto.com Arena ao lado dos de lendas como Earvin ‘Magic’ Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal e Kobe Bryant.

Aposentado desde 2021, o espanhol de 42 anos receberá a homenagem justamente contra os Grizzles, equipe pela qual começou sua carreira na liga americana de basquete, em 2001.

Entre outras conquistas na NBA, Gasol foi eleito o Novato do Ano em 2002 e selecionado seis vezes para o All-Star Game.

