Los Angeles Galaxy contrata filho de Klinsmann para ser goleiro do time

O Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, anunciou nesta quinta-feira a contratação do goleiro Jonathan Klinsmann, de 23 anos. O novo reforço do time que disputa a Major League Soccer (MLS) veio do St. Gallen, da Suíça. O jogador de 23 anos é filho do ex-atacante alemão Jürgen Klinsmann, campeão da Copa do Mundo de 1990 e mais recentemente técnico das seleções da Alemanha e dos Estados Unidos e dirigente do Hertha Berlin.

Antes de reforçar o time americano, o goleiro defendeu o time alemão do qual o pai foi dirigente e depois passou pelo futebol suíço. “Jonathan é um goleiro jovem que conta com uma valiosa experiência jogando na Alemanha e na Suíça, além de ter representado o seu país em vários níveis. Ele pode seguir crescendo como jogador”, disse o técnico do Galaxy, o argentino Guillermo Barros Schelotto.

Na chegada ao clube, o goleiro relembrou que, por ter vivido na Califórnia quando era criança, sempre teve uma identificação com o Galaxy. “Para mim é incrível poder jogar pelo time que sempre acompanhei quando era pequeno. Eu e minha família tivemos nas arquibancadas do estádio tantas vezes e agora estou aqui. Quero dar o melhor possível para ajudar a minha nova equipe”, disse.

O filho do ex-atacante foi convocado em 2018 para defender a seleção americana em partidas amistosas, mas não chegou a estrear. Além dele, o Galaxy trouxe recentemente os atacantes Javier “Chicharito” Hernández, mexicano ex-Manchester United e Real Madrid, e Cristian Pavón, argentino ex-Boca Juniors. Quem também chegou ao clube foi o colombiano Yoni González, que teve passagens por Corinthians e Fluminense.

Veja também