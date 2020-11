Lorenzon: Queremos aprovar até o fim do ano marcos de cabotagem e gás

O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Economia, Geanluca Lorenzon, disse que o governo trabalha para aprovar até o fim do ano os marcos regulatórios dos setores de gás e cabotagem.

Em evento virtual do Instituto Brasileiro de Estudos da Concorrência (Ibrac), Lorenzon disse que, para o primeiro trimestre, as prioridades são os marcos do setor elétrico e de telecomunicações.

“A construção civil, saúde e mercado de capitais também podem se beneficiar de reformas em prol da concorrência”, acrescentou.

