Lorenzo Pazolini e João Coser estão no segundo turno em Vitória

A disputa pela Prefeitura de Vitória, no Espírito Santo, terá mais 15 dias. O segundo turno será entre João Coser (PT) e Lorenzo Pazolini (Republicanos), como já era previsto de acordo com pesquisa do Ibope divulgada na tarde de sábado, 14.

Neste domingo, 15, a primeira urna na capital capixaba foi aberta às 17h32, trazendo os primeiros votos de Pazolini, que liderou durante toda a apuração. Às 22h35, a contagem foi encerrada e o delegado fechou com 30,95% – 53.014 mil votos.

Fabrício Gandini (Cidadania) chegou a ficar em segundo lugar por alguns minutos, até que Coser virou o jogo e assumiu o posto com 21,82% dos votos (37.373 mil votos). Gandini ficou com 21,12% dos votos válidos.

“Esses números são o reflexo da gestão que fizemos. Na rua, as pessoas lembram de mim e foram elas que me deram esse gás para continuar. Fizemos muito por Vitória e agora queremos trabalhar o lado social na cidade”, disse o petista.

Capitão Assumção (Patriota) ficou em quarto lugar com 7,22% dos votos.

