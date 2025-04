Lorenzo Musetti alcança semi de Masters 1000 pela 1ª vez

SÃO PAULO, 11 ABR (ANSA) – O italiano Lorenzo Musetti derrotou o grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 1, de virada, e avançou para as semifinais do Masters 1000 de Monte Carlo, resultado inédito na carreira do tenista “azzurro”.

O atual número 8 do mundo começou a partida em vantagem e finalizou o primeiro set com um tranquilo 6/1 sobre Musetti, 16º colocado no ranking mundial.

No entanto o italiano conseguiu se recuperar no set seguinte e fechou a parcial com 6/3. Já no terceiro e último set, quebrou o saque de Tsitsipas quando o placar marcava 3/3 e encerrou a parcial com 6/4.

Essa foi a primeira vitória de Musetti sobre o grego em seis duelos entre os dois no circuito profissional. O italiano medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris busca seu terceiro título no ATP Tour e o primeiro na série Masters 1000, na qual jamais havia alcançado a semifinal.

“Hoje foi uma partida muito dura, não era um trabalho fácil, mas encontrei um caminho e fui aumentando meu nível ao longo do jogo, então estou muito feliz com essa vitória”, disse Musetti.

Na semifinal, ele enfrentará o australiano Alex de Minaur, 10º no ranking mundial. O outro duelo será entre os espanhóis Carlos Alcaraz (3º) e Alejandro Davidovich Fokina (42º). (ANSA).