Lorenzo ‘derruba’ Rossi, Dovizioso e Viñales na vitória de Márquez em Barcelona

Um acidente que envolveu Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Maverick Viñales facilitou o trabalho de Marc Márquez, vencedor, neste domingo, da etapa da Espanha de MotoGP, no circuito de Montmeló, nos arredores de Barcelona. Esta foi a quarta vitória do piloto da Honda em sete provas disputadas no ano. Ele soma 48 triunfos na MotoGP e 74 na carreira.

O destaque da corrida foi o francês Fabio Quartararo, que largou na pole position, travou excelente briga com Danilo Petrucci e Alex Rins para acabar na segunda colocação. O piloto da Yamaha, estreante na categoria e grande revelação da temporada, passou por uma operação no antebraço há 12 dias.

Dovizioso teve uma bela largada e pulou da quinta para a primeira posição, seguido por Márquez. Lorenzo também surpreendeu ao subir para o quarto lugar, após ser décimo no grid. Rossi surgiu em sexto.

Mas na segunda volta, na curva 10, Lorenzo tentou ultrapassar Viñales e caiu, levando Rossi, Dovizioso e o próprio Viñales para fora da prova. Os pilotos envolvidos no acidente reclamaram muito do piloto da Honda, que tem um início de temporada muito ruim.

Com isso, Márquez assumiu a liderança, tendo Petrucci em segundo, Quartararo em terceiro, Rins em quarto e Miller na quinta posição.

Em um ritmo forte, Márquez passou a virar na sequência voltas mais rápidas e em cinco passagens já tinha três segundos de vantagem na liderança. Com o espanhol na frente, a disputa entre Petrucci, Rins e Quartararo passou a ser o grande atrativo da prova.

Com nove voltas para acabar a corrida, Márquez já tinha 5,2 segundos de vantagem, enquanto Petrucci e Rins disputavam palmo a palmo pelo o segundo lugar. O italiano da Ducati chegou atingir 341,5 km/h na reta principal para pegar a vice-liderança.

A sete voltas do fim, Rins forçou sobre Petrucci e errou, quase caiu. Quartararo aproveitou e também passou por Petrucci, assustado com a manobra de Rins, que foi para o sétimo lugar.

Márquez “passeou” até o fim e festejou muito com sua equipe, ao passar na linha de chegada. Quartararo, Petrucci e Rins e Alex Miller vieram na sequência.

Márquez lidera o Mundial com 140 pontos, seguido por Dovizioso com 103 e Rins, 101. A próxima etapa do Mundial de MotoGP,a oitava corrida do ano, está prevista para dia 30, na Holanda.