Lorenzetti investe R$200 mi em louças sanitárias em MG

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O grupo Lorenzetti anunciou investimento de 200 milhões de reais em sua fábrica de louças sanitárias em Poços de Caldas (MG) para duplicar a capacidade produtiva até 2024, informou a empresa nessa quarta feira.

A unidade de Poços de Caldas é voltada para produção de louças, como bacias sanitárias, cubas, tanques e mictórios, segmento que a Lorenzetti entrou em 2015.

“Do faturamento de 1,9 bilhão de reais em 2020, uma fatia importante provém de louças sanitárias. Estamos entre as maiores marcas de louças sanitárias e prevemos dobrar a produção até 2024, com 200 mil peças fundidas ao mês e mais de mil funcionários diretos”, afirmou o presidente-executivo do grupo Eduardo Coli.

A Lorenzetti, que tem rivais como a Dexco, prevê faturar 2,2 bilhões de reais em 2021, 24% acima da média histórica da companhia ao longo dos seus 98 anos impulsionada pelo forte desempenho do setor de construção civil dos últimos meses.

“A Lorenzetti segue plano de crescimento estruturado…Nos últimos três anos, nossa evolução foi de 66,3% no faturamento e estamos confiantes com a boa performance com louças”, afirmou Coli. “Em 2024, teremos 54 mil metros quadrados de área construída e a perspectiva de nova ampliação da fábrica no futuro”, acrescentou.

O grupo Lorenzetti tem cinco fábricas, sendo quatro unidades no bairro da Mooca, em São Paulo, e uma em Minas Gerais.

Saiba mais