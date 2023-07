Lorena Queiroz lança versão repaginada de single ‘Quarto Bagunçado’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 8:05 Compartilhe

Passados cinco anos desde o lançamento de “Quarto Bagunçado”, Lorena Queiroz decidiu comemorar o grande sucesso do single preparando uma versão mais atual e repaginada, que conversa ainda melhor com seu amadurecimento. O resultado está disponível em seu canal no YouTube a partir desta terça-feira, 4.

“Fiquei muito feliz em poder regravar esta música. Sempre quando faço algum show, é a que o pessoal mais canta. Espero que o público goste dessa nova versão”, idealiza Lorena.

Depois do sucesso de “Crush”, sua primeira canção da adolescência, a estrela segue em evolução na carreira e, neste trabalho, relembra diversos momentos de seu despontar na música.

“Mesmo depois de cinco anos, os fãs sempre lembram de Quarto Bagunçado. Então é muito bom resgatar isso”, afirma.

Além de todo o retorno positivo do público, Lorena tem um carinho ainda mais especial pela canção por um motivo para lá de único: a letra foi escrita por sua mãe, Gabi Queiroz.

“Eu acho maravilhoso poder cantar algo que minha própria mãe escreveu. A letra é dela e ganhou melodia com a ajuda do Arnaldo Sacomani e da Thais Nascimento”, conta Lorena.

