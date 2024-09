Lorena Maria revela que teve depressão e explica motivo de evitar sorrir em fotos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/09/2024 - 10:18 Para compartilhar:

Alerta gatilho: Este texto trará relato de depressão, baixa autoestima e complexo de distorção de imagem, podendo gerar gatilho em quem estiver passando por situações semelhantes. Caso você se identifique e esteja pensando em se machucar, procure ajuda de um médico, psicólogo, familiar, ou ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida (ligue 188).

Lorena Maria, de 24 anos de idade, revelou que já teve depressão e se sentia feia no início da fase adulta. A influenciadora digital, que está grávida do primeiro filho com MC Daniel, publicou uma sequência de Stories no Instagram desabafando sobre o passado.

O assunto surgiu após perguntarem à modelo se seus dentes são naturais ou lentes. Ela, então, explicou que são naturais e explicou o motivo de eles serem perfeitos hoje em dia.

“Não é lente e pessoalmente você consegue ver. Muita gente me pergunta. Eu cuido deles direitinho. Quando eu era mais nova, eu falava que a primeira coisa que eu ia fazer quando tivesse dinheiro era cuidar dos meus dentes”, explicou ela, que disse que evita sorrir em fotos por conta da aparência dos seus dentes no passado.

“Até hoje não sou de sorrir nas fotos, tem um sintoma disso ainda. Sei que meus dentes e sorriso são lindos, mas não consigo sorrir direito nas fotos. Só se eu estiver sorrindo de verdade, aí fica linda a foto. Mas se eu tiver que sorrir para a foto, eu fico feia, porque não sei sorrir. Quando eu era criança e adolescente, eu não gostava de sorrir, porque não gostava dos meus dentes, eram meio tortinhos. Aí eu caí em uma pedra na cachoeira e quebrei”, lamentou.

“Aí, a primeira coisa que fiz quando ganhei um dinheirinho foi consertar meus dentes, aos 18 anos. Consegui colocar aparelho e aí eu não sorria nem que a vaca tussa, porque eu fiquei muito feia de aparelho. Eu já tenho muito dente, fiquei com dentes e a boca desse tamanho, e eu estava em depressão, com 42 kg, então meu rosto e corpo eram muito magros. E ainda tinha uns dentes enormes. Com 16 anos eu era linda e gostosa, com 18 eu fiquei horrorosa”, desabafou.