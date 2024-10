Lorena Maria rebate críticas por ‘falta de química’ com MC Daniel: ‘Tem que fazer sex tape?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/10/2024 - 9:38 Para compartilhar:

Lorena Maria usou seu perfil no Instagram, na madrugada desta terça-feira, 8, para fazer um desabafo a quem insiste em apontar que ela e MC Daniel não combinam.

“O negócio de ‘não tem química’, tem que fazer o que? Gravar uma sex tape para você ver a química? Abrir uma conta no OnlyFans para ver a química?”, questionou a jovem, referindo-se à plataforma de conteúdo adulto, em tom de indignação.

Ela disse ainda que faria uma transmissão ao vivo dos momentos íntimos no quarto para que as pessoas pudessem constatar a química que existe entre o funkeiro e ela. “Que absurdo é esse?”, disparou.

“‘Meu cabelo tem mais química!’ Claro! Esse cabelo podre. É óbvio! Esse cabelo tem mais química que a bomba de Hiroshima, cheia de radiação. Quer ver química? Vai arrumar seu macho”, rebateu a artista. “Só feia faz isso aí. As bonitas se amam, as feias se odeiam”.

MC Daniel se divertiu com o vídeo e aprovou a atitude da amada, com quem assumiu namoro em agosto, poucos dias antes de anunciar que o casal estava à espera do primeiro filho, um menino. “[Risos] Hablaaaaa, minha preta gostosa”, escreveu o cantor nos comentários.

