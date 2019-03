Lorena Improta confessa que editou imagem de Léo Santana usando sunga

Em conversa com o youtuber Matheus Mazzafera, a modelo Lorena Improta confessou que editou uma imagem do namorado, o cantor Léo Santana, utilizando sunga depois de o ‘volume’ em sua peça de roupa ter ganho diversos comentários nas redes sociais.

“Eu editei lá a foto. Eu apaguei um pouco”, se divertiu ela. “Deu um burburinho horrível. Eu dei uma apagada no facetune porque as meninas ficam toda hora falando do peru dos outros. Eu não gosto. Eu vou ficar fazendo propaganda do meu peru? Não”, brincou Lorena.

Confira o vídeo completo (a partir dos 11 minutos e 42 segundos)