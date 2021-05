Lorena, Diana e Karina aproveitam chance ao lado de ídolos na seleção de vôlei

Depois de brilharem na última edição da Superliga Feminina de Vôlei com o São Paulo/Barueri-SP, Lorena, Karina e Diana tiveram uma grande oportunidade nas suas respectivas carreiras. Convidadas pelo treinador José Roberto Guimarães para participar dos treinamentos da seleção brasileira, as jovens aproveitaram a chance e viveram momentos de muito aprendizado e troca de experiências com nomes consagrados do esporte como a oposta Sheilla e a levantadora Dani Lins.

A atacante Lorena, de 21 anos, terminou a última edição da Superliga como a quarta jogadora que mais marcou pontos de bloqueio, com 71 acertos. Para ela, com passagens pelas seleções de base do Brasil, o momento é de realização.

“A experiência tem sido incrível. Eu sou fã da Fernanda Garay e fico olhando tudo o que ela faz assim como a Carol e a Natália. Nunca imaginei que estaria na seleção adulta nesse ano treinando ao lado dessas jogadoras. Estou muito feliz e esse momento é muito proveitoso. O Zé é muito detalhista e tem uma forma de trabalhar com cada jogadora. Ele sabe como falar, chegar e ensinar cada atleta”, disse Lorena, de 1,90 metro, que também lembra com carinho da temporada com o São Paulo/Barueri.

“A temporada no São Paulo/Barueri foi muito especial. Tínhamos um grupo muito unido que se conhecia muito bem e isso ajudou nos resultados”, explicou.

A central Diana, de 22 anos e 1,94 metro, também ressalta que o momento atual é uma grande chance para o desenvolvimento na carreira de todas as convidadas. “Está sendo muito bom treinar ao lado dos meus ídolos. Isso é único e estamos aprendendo muito a cada dia. Fico feliz de treinar ao lado de jogadoras que sempre foram minhas inspirações como a Sheilla e a Fernanda Garay. Aprendemos muito com o Zé Roberto e toda a comissão técnica diariamente”, afirmou a jogadora, que falou ainda sobre seus sonhos no voleibol.

“Quero disputar um Jogos Olímpicos e ganhar uma medalha olímpica. O fato de estarmos aqui mostra que isso não é tão impossível. Temos que aprender e treinar muito para chegarmos lá, mas essa experiência nos mostra que é possível”, destacou.

Outra convidada, a ponteira Karina tem 22 anos também se destacou na campanha do São Paulo/Barueri na Superliga,

Lorena, Karina e Diana treinarão com a seleção feminina até essa quinta-feira. Neste dia, o time nacional embarcará para a Itália, onde disputará a Liga das Nações que será realizada em sistema de bolha anunciada pela FIVB na cidade de Rimini, em ambos os naipes. A competição acontecerá entre a próxima terça e 27 de junho.

