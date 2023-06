Lore Improta leva pontos no rosto após sofrer acidente doméstico

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/06/2023 - 1:49 Compartilhe

A semana começou com um susto para Lore Improta. Na última segunda-feira (19), a dançarina revelou que sofreu um acidente doméstico, após aparecer com um curativo no rosto.

“Fui fechar a porta do carro, a quina foi na minha testa. Sangue para todo lado […] Eu quase caio dura no chão […] E vamos ter que suturar. Fazer uns pontos aqui na minha testa”, revelou ela, nos stories do Instagram.

Ela ainda contou que se chateou pelo fato de a filha, Liz (1 ano e 8 meses), estar no carro no momento do acontecido. “Sangrou muito, e Liz estava no carro. Eu acho que fiquei muito agoniada dela ver a cena. E ela ficava: ‘Mamãe, dodói. Mamãe, dodói’, e queria vir pra mim, e eu passando mal. Acho que foi essa a pior situação de todas, porque eu não conseguia responder”, continuou.

Apesar disso, a esposa de Leo Santana revelou que está bem.

