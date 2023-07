Lore Improta gastou R$ 13 mil após gafe com Preta Gil e Camila Queiroz; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2023 - 9:48 Compartilhe

Lore Improta foi uma das convidadas do programa “Que História É Essa, Porchat?”, no GNT, na terça-feira, 25, e relembrou uma gafe que cometeu com Preta Gil e Camila Queiroz. A situação ocorreu durante um esquenta do São João da Thay, uma festa junina beneficente, e a custou R$ 13 mil.

A bailarina explicou que estava dando entrevista para uma emissora perto da caixa de som do evento, fato que dificultou escutar o que estava sendo dito, quando tudo aconteceu. “Nesse meio tempo, a Preta Gil e a Camila Queiroz subiram no palco. Eu estava na entrevista, concentrada, mas vi que elas estavam lá. E eu toda hora: ‘o quê?’. Não entendia o que estavam falando”, contou.

Durante a entrevista, as artistas, que ainda estavam no palco, chamaram Lore algumas vezes. Mesmo sem entender do que se tratava, a bailarina respondeu levantando a mão e acenando. Logo, descobriu que estava participando, sem querer, de um leilão.

“Daqui a pouco a Preta [diz]: ‘vendido pra Lore Improta!’. Quando eu olho, está toda a festa olhando pra mim. Era um leilão beneficente!”, relembrou ela, que arrematou um quadro de R$ 13 mil. Apesar da gafe, Lore não se incomodou ao saber que o valor seria destinado para projetos da UNICEF.

